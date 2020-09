La Versiliana si unisce al cordoglio per la scomparsa di Philippe Daverio : era stato più volte ospite degli “Incontri al Caffè”

Marina di Pietrasanta(LU)_ “Un uomo di enorme cultura, straordinaria intelligenza e grande umanità, uno storico dell’arte raffinato e sensibile, uno dei più capaci divulgatori, innamorato della nostra cultura, della nostra arte e del nostro paese. La scomparsa di Philippe Daverio lascia un grande vuoto e un profondo dolore.”

Queste le parole del Presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti alla notizia della morte di Philippe Daverio che questa mattina ha sconvolto il mondo della cultura e dell’arte.

Philippe Daverio era un habitué del Caffè de La Versiliana, che frequentava con grande piacere sin dai tempi della conduzione di Romano Battaglia fino al passato più recente. Un uomo di immenso spessore culturale che si rendeva sempre disponibile alle chiamate della Fondazione per presentare i suoi libri e per parlare di arte . “Riusciva a incantare il pubblico, ad accompagnare tutti con grande semplicità nell’affascinante scoperta del nostro patrimonio culturale. Il suo – spiega il Presidente Alfredo Benedetti – era uno dei primi nomi a cui sempre si pensava per gli incontri della Versiliana e così avevamo fatto anche nel febbraio scorso quando dovevamo programmare il tour invernale del Caffè. Già prima dell’emergenza sanitaria avevamo già infatti ipotizzato delle date per la sua presenza a Pietrasanta, ma poi per motivi anche di salute non potè confermare la sua partecipazione. La scomparsa di Daverio è una perdita enorme per il mondo culturale e siamo profondamente addolorati”