La Versilia anni ruggenti: se ne parla al Caffè de La Versiliana con Adolfo Lippi, Enrico Salvadori e Vincenzo Iannone.

giovedì 3 settembre, ore 18.30

Marina di Pietrasanta (LU)_ La Versilia degli anni ruggenti, le prime spider che sfrecciavano sul viale a mare, tra la Bussola di Focette dove Sergio Bernardini muoveva i primi passi per la creazione di un mito con Mina e Celentano e la Capannina di Forte dei Marmi a far da contraltare con Achille Franceschi che invitava ad esibirsi Edith Piaf e Ray Charles; le canzoni che hanno segnato un’epoca e che proprio dalla Versilia dei locali notturni spiccavano il volo verso il grande successo internazionale, la moda, le frequentazioni degli artistocratici e dei grandi industriali. La Versilia dei premi letterari, dei festival della canzone, dei casinò. Storia, società e costume di quel periodo d’oro che tra gli anni ’60 e gli anni ’80 contribuirono a creare quel mito che ancora oggi spesso riecheggia in chi quell’epoca l’ha vissuta e in chi ne ha anche solo sentito parlare. A tutto questo sarà dedicato il Caffè de La Versiliana in programma giovedì 3 settembre alle 18.30 con tre ospiti che ben conoscono quella celebre età dell’oro, con i suoi momenti storici, i personaggi e gli aneddoti che hanno segnato quel periodo. Protagonisti sul palco del celebre Caffè de La Versiliana saranno infatti Adolfo Lippi, regista, giornalista e autore ed Enrico Salvadori, giornalista per quasi vent’anni a capo della redazione de La Nazione di Viareggio in dialogo insieme a Vincenzo Iannone erede della memoria del grande giornalista e paroliere Aldo Valleroni che attraverso la sua penna ha per primo raccontato tutto questo nel libro – simbolo “Versilia anni ruggenti”. L’incontro, promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana in collaborazione con il Comune di Pietrasanta sarà condotto da Claudio Sottili.

La Fondazione Versiliana ricorda che l’ingresso agli Incontri al Caffè sarà come sempre libero, fino ad esaurimento posti. Si consiglia di presentarsi con largo anticipo rispetto all’inizio degli incontri per le pratiche di registrazione degli accessi e per evitare assembramenti e code. Si ricorda al pubblico di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ed indossare la mascherina qualora il mantenimento della distanza non fosse possibile. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it

Gli incontri al Caffè saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival” e saranno in onda anche su Noi Tv,TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.