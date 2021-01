LA VERITA’ SUL VACCINO PFIZER

La pfizer annuncia al mondo che non ce la fa a produrre i vaccini nella quantità promessa, ed era una cosa scontata e risaputa, quindi, unilateralmente, riducono le consegne decidendo loro a chi ridurlo e quanto. Tutti i paesi protestano, fanno ricorsi, denunce, tanto per far intendere che stanno facendo qualcosa, per farsi grandi di fronte ai loro elettori ma nessuno ha il coraggio di denunciare la ragione vera di tutto questo e cioè il fatto che secondo le inviolabili leggi del mercato capitalistico la pfizer detiene il brevetto di quel vaccino perché se non fosse stato brevettato non ci sarebbe stato nessun problema, perché centinaia di fabbriche farmaceutiche avrebbero potuto produrlo in ogni parte del mondo e distribuirlo nelle quantità necessarie per salvare qualche milione di vite umane.

Invece, si continuerà a morire e magari ci faremo pure la guerra a suon di milioni per prenderne qualche centinaio di migliaia di dosi in più. Più è grande e pressante è la domanda più salgono i prezzi ed i governi sono costretti a sborsare più soldi e loro accumuleranno profitti stratosferici sulla pelle dei popoli del mondo.

Tutto questo è eticamente e politicamente giusto? E’ lecito e moralmente accettabile che un farmaco, che potrebbe salvare milioni di vite, sia brevettato e sia di proprietà di una multinazionale? Nessuno dice niente? Ma, forse sono io che sono un inguaribile estremista di sinistra.

DALLA PAGINA FACEBOOK DI EUGENIO BARONTI