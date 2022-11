La Crema di zucca (Vellutata di zucca) è una zuppa calda e confortante perfetta per l’autunno e inverno; una vellutata cremosa e delicata a base di zucca e patate, scalogno, arricchita di solito con panna acida profumata con cannella e noce moscata! Servita al naturale oppure accompagnata con crostoni! Vi lascio immaginare il sapore e la consistenza! Una delizia unica ; non a caso conosciuta in tutto il mondo! la Pumpkin soup è decisamente una coccola che scalda il cuore nelle giornate fredde!

Come ogni ricetta tradizionale ne esistono tantissime versioni. Che prevedono l’aggiunta di più o meno ingredienti, dai legumi alle verdure; oggi vi regalo la Ricetta classica della Cremosa di zucca; che grazie agli aromi profumati, è diventata per me la Vellutata di zucca perfetta!

Si tratta di una preparazione Velocissima e facile, che non comporta nessuna difficoltà! Semplicemente, la zucca viene stufata in pentola con brodo vegetale e gli altri ingredienti; infine frullata per raggiungere la consistenza di vellutata, avvolgente e profumata! Che vi conquisterà al primo assaggio! E da cui potete partire, per poi arricchirla con tante gustose varianti che trovate nelle note! Ideale come primo piatto per pranzo o cena veloce, alternativa veloce e leggera a Risotto alla zucca e Gnocchi di zucca! La Vellutata di zucca, piace tantissimo anche ai bambini ed è perfetta anche per il Menu di Halloween! Potete servirla sia calda che leggermente tiepida ; al naturale oppure con aggiunta di pane tostato, crostini dorati, semi oleosi!

Ricetta Vellutata di zucca

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 20 minuti 30 minuti

Ingredienti

Quantità per 3 persone 800 gr di zucca (pesata pulita)

200 gr di patate (pulite)

500 – 600 ml di brodo vegetale

2 cucchiai di olio extravergine

1 scalogno (oppure 1/2 porro)

un pizzico di cannella in polvere

un pizzico di noce moscata

rosmarino

sale

pepe nero (facoltativo)

2 fette di pane in cassetta + olio extravergine

Note e Varianti: Al posto della cannella e noce moscata, potete aggiungere zenzero in polvere. Oppure lasciare solo il profumo di rosmarino. Potete arricchire la vostra Cremosa di zucca in tanti modi. Ad esempio aggiungendo 50 gr di panna fresca poco prima di servirla. Al posto dei crostini servire con una generosa manciata di semi di zucca, papavero o di girasole. Per i più golosi potete aggiungere formaggio cremoso: una fetta di stracchino oppure crescenza il contrasto crema calda – formaggio fresco è divino!

Procedimento