La vecchia stufa a legna.

La vecchia stufa economica a legna era una risorsa fondamentale. Troneggiava in cucina, dove prima di tutto serviva per cucinare, ma era anche la prima fonte di calore, se non l’unica, della casa.

La prima stufa del genere fu creata nel 1735, dall”architetto francese François Cuvilliés, e venne definita economica perché – con un solo pezzo di legno – si scaldava l’ambiente, si scaldava l’acqua, si aveva una piastra per cucinare e un forno caldo sempre a disposizione.