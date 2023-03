LA TRIPPA ALLA LUCCHESE

La trippa è pesante quindi per 4 persone ne occorrerà un chilo e mezzo, già cotta, mezzo chilo­grammo di pomodori da sugo o una bottiglia di passata di pomo­doro, aglio, cipolla, carota, sedano, uno spicchio d’aglio, un peperoncino piccante mezzo bicchiere di olio d’oliva, un bicchiere grande di vino bianco, 1 litro di brodo di carne, parmigiano grattugiato.

Rosolate, quindi in olio per al­meno dieci minuti il battuto di tutte le verdure poi aggiungete la trippa, fategli perdere l’acqua e insaporitela, aggiungete il vino e il pe­peroncino e continuate la cottura ancora per alcuni minuti, poi ag­giungete i pomodori o la passata e ricoprite il tutto con il brodo di carne.

Fate cuocere a fuoco lento per almeno un’ora avendo cura di rimescolare spesso.

A fine cottura aggiungete burro e parmigiano, mantecate bene, La trippa deve risultare densa, ma non asciutta. Servite con abbondante formaggio parmigiano, tanto pane e vino rosso giovane.

Chi vuole può aggiungere un rametto di nepitella o di peporino, e in cottura una buccia di limone che toglierete dopo una decina di minuti.

fonte ezio lucchesi