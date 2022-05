17-18-19 GIUGNO LA TRAVERSATA DELLE PANIE, TREKKING SULLE APUANE

Il Gruppo delle Panie è un massiccio montuoso situato proprio al centro della catena delle Alpi Apuane. La sua cima principale, la Pania della Croce, è unanimemente considerata la “Regina delle Apuane” per la sua maestosità e riconoscibilità anche da decine di chilometri di distanza. Tale è l’impressione che questa montagna ha suscitato da sempre nell’animo umano che fino all’800 le intere Alpi Apuane venivano chiamate semplicemente “Panie”.

La Pania della Croce emerge aspra e calcarea, intensamente carsificata, dai boschi e dai pascoli montani che la circondano e offre per questo vedute straordinarie, rese ancora più affascinanti dall’affaccio sul mare e sulle isole dell’Arcipelago toscano.

Il trekking che proponiamo attraversa in tre giorni il Gruppo delle Panie, da est a ovest, in direzione del mare, fino agli alpeggi della Versilia.

Primo giorno: a partire dai 1120 m di quota della località Piglionico, in Garfagnana, risaliremo un sentiero poco conosciuto che, attraverso un’imponente faggeta, ci condurrà ad ammirare la bocca dell’Abisso Revel, un’impressionante spaccatura nella roccia profonda oltre 300 metri. Da qui risaliremo brevemente alla Vetricia, un altipiano carsico dall’aspetto lunare, profondamente inciso da crepacci. Proseguiremo quindi fino ai pascoli montani posti immediatamente sotto il “Puntone di Mezzo al Prato” (o “Naso dell’Omo Morto”), dove sorge il Rifugio alpino CAI Enrico Rossi alla Pania, a 1600 m di quota. Qui pernotteremo.

Secondo giorno: risaliremo il fianco orientale della Pania della Croce lungo l’arido e selvaggio Vallone dell’Inferno fino alla cresta sommitale, da dove finalmente ci apparirà il mare! Da qui, un esile sentiero ci condurrà in breve alla vetta, a 1859 m di quota. Affronteremo quindi la lunga discesa sul fianco occidentale della Pania fino alla Foce di Mosceta, un’ampia e verdeggiante conca valliva presso la quale sorge il Rifugio CAI Giuseppe Del Freo, a quota 1180 m, dove pernotteremo.

Terzo giorno: perdendo rapidamente quota sul versante versiliese del massiccio raggiungeremo il ventaglio degli alpeggi di Pruno, minuscoli e accoglienti agglomerati di casette semiabbandonate posti lungo una fascia ricca di boschi e sorgenti, intorno agli 800 m di quota. Da qui discenderemo verso il paese di Cardoso, dove si concluderà il nostro trekking.

Tempistiche stimate.

Primo giorno: 2,5 ore di cammino netto, 500 m di dislivello in salita.

Secondo giorno: 3,5 ore di cammino netto, 280 m di dislivello in salita, 680 m di dislivello in discesa.

Terzo giorno: 4 ore di cammino netto, brevi salite, 850 m di dislivello in discesa.

N.B.: per effettuare la Traversata delle Panie usufruiremo di pulmini che ci condurranno a Piglionico (località di partenza del trekking) il venerdì e verranno a riprenderci la domenica a Cardoso (località di arrivo). L’avvicinamento ai luoghi di partenza e arrivo dei pulmini potrà avvenire in auto o in treno.

L’escursione si articola su 3 giorni a partire dal Venerdì Pomeriggio ( ritrovo ore 14.00-15.00 da stabilire) e ritorno Domenica Pomeriggio. I luoghi di ritrovo saranno Livorno e Lucca.

Percorso di tipo escursionistico (E/EE): ci troveremo a camminare su sentieri con fondo di vario tipo, anche roccioso. È importante essere avvezzi alle lunghe camminate in montagna e alle salite.

Abbigliamento e attrezzatura da trekking

Scarpe da trekking obbligatorie, alte e con suola scolpita

Bastoncini da trekking facoltativi, secondo abitudini

Fasce elastiche / ginocchiere altamente consigliate

Borracce con capienza di almeno 1,5 litri.

Pantaloni lunghi e corti

Felpa calda

Cappello caldo

Giacca impermeabile

Un ricambio completo sigillato in un sacco impermeabile, da indossare in rifugio e in caso di pioggia

Berretto, occhiali da sole, crema solare

Torcia tascabile (nei rifugi di notte viene spesso interrotta la corrente elettrica)

Snack (cioccolato, frutta secca o simili)

N.B. Il secondo giorno , tra il rifugio Rossi e il Del Freo, non ci sono fonti d’acqua disponibili. Sarà possibile solo acquistarne in bottiglia direttamente al “Rossi”.

Quote guida

Adulti: euro 90

Ragazzi (a partire da 14 anni): euro 45

La quota comprende il servizio di due (2) Guide Ambientali Escursionistiche (ai sensi della L.R. 42/2000) per entrambe le giornate del trekking.

Costo soggiorno e trasposto: da pagare direttamente ai gestori dei rifugi e all’autista del van: euro 150

Questa quota comprende:

A) Costi rifugio (da pagare direttamente ai gestori del rifugio) relativi alla mezza pensione (cena, pernottamento, prima colazione). Bevande ed extra esclusi.

Su richiesta il pranzo al sacco per il secondo e il terzo giorno di trekking può essere acquistato in rifugio (specificare al momento della prenotazione del trekking).

B) Costo del trasporto ( da pagare direttamente al titolare del mezzo di trasposto) andata e ritorno dal punto di ritrovo al punto di partenza dell’escursione (Piglionico) e dal luogo dove finisce il trekking (Cardoso) al punto di ritrovo.

Prenotazione obbligatoria entro il Lunedì 13 Giugno, Posti Limitati ( la gita si svolgerà con un minimo di 10 persone ed un massimo di 16)

Per prenotare chiamare i numeri: 338 704 9192 (Fabio) oppure 320 816 7705 (Stefano).

Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata la caparra di 45 Euro.

Attenzione: a causa della situazione covid il numero dei posti disponibili per il pernottamento in rifugio è limitato. Raccomandiamo pertanto di prenotare al più presto.

In caso di maltempo il programma del trekking potrà subire modifiche o l’intero trekking potrà essere rinviato a data da concordarsi in base alla disponibilità del rifugio.

Le informazioni su luogo di ritrovo ed orario saranno date nei giorni precedenti alla partenza.

Rinuncia

In caso di rinuncia da parte di un partecipante al trekking, la quota sarà restituita con le seguenti modalità:

maltempo: se il trekking viene rinviato a causa del maltempo e il partecipante iscritto è impossibilitato a prendervi parte nella nuova data concordata, sarà restituita l’intera quota

se il partecipante iscritto rinuncia al trekking entro un mese dalla data di inizio avrà diritto al totale rimborso

se il partecipante iscritto rinuncia al trekking entro 15 giorni dalla data di inizio avrà diritto a un rimborso pari al 50% della quota versata

NESSUN RIMBORSO se la rinuncia avviene nei 15 giorni antecedenti l’inizio del trekking