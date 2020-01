LA TRASMISSIONE ‘GEO’ DI RAI 3 MANDERA’ IN ONDA IL DOCUMENTARIO ‘LE CAPRETTE DI MONICA’

MARTEDI’14 GENNAIO LA TRASMISSIONE ‘GEO’ DI RAI 3 MANDERA’ IN ONDA IL DOCUMENTARIO ‘LE CAPRETTE DI MONICA’ REALIZZATO DA ROBERTO GIOVANNINI

Martedì prossimo, 14 gennaio, alle ore 17.00 la celebre trasmissione ‘Geo’ di Rai 3 manderà in onda il documentario ‘Le caprette di Monica’ realizzato da Roberto Giovannini con la collaborazione del Comune di Capannori e della Provincia di Lucca. Il documentario, della durata di circa 30 minuti, racconta la storia di Monica, che nonostante le sue origini livornesi, non ha mai sentito l’attrazione per le terre di mare. A sei anni, durante le vacanze estive in Garfagnana seguiva una contadina al pascolo con le mucche e la gioia più grande per lei era poter stare con gli animali.

Oggi Monica vive a Valgiano, sulle colline capannoresi in un luogo che si affaccia su una pianura densa di vigne ed olivi e si occupa, assieme a Marcello di circa duecento tra capre e pecore.

Monica, lavorando il latte crudo appena munto, riesce a produrre formaggi pregiati che, mantenendo i sapori del territorio, possono profumare di erba fresca o di fioriture stagionali, fino a odorare di erba asciutta o di fieno. Nella sua azienda di Valgiano Monica produce anche marmellate, miele, erbe officinali per la preparazione di tisane, oltre ad un olio extravergine di oliva di ottima qualità. A maggio, alla tosatura delle pecore, si raccoglie la lana. In seguito verrà lavorata da mani esperte e trasformata in un filato pregiato.

Una parte di questo viene lavorato ai ferri e trasformata in caldi maglioni, sciarpe e gilet dai colori naturali. L’altra parte del filato, dà vita a splendidi tappeti tessuti con antichi telai riportanti disegni e motivi caratteristici dell’appennino toscano.