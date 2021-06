La transumanza vien di notte fino all’Alpe tra ovini e…il lupo

Serviranno almeno 6 ore per giungere al rifugio del Corno e poi altre 3 per arrivare a destinazione. Sono oltre 40 anni che Adriano compie la transumanza e la cosa straordinaria è che questa mattina le pecore già sapevano che sarebbero andate in vacanza. Quello della transumanza è un rito antico; nel passato erano tante migliaia le pecore che andavano a trascorrere le vacanze in montagna sui nostri crinali appenninici poichè ad alta quota trovano erbe fresche e un ottimo clima.

Oggi tutto questo è ancora possibile grazie soprattutto all’Unione Comuni della Garfagnana che garantisce a proprie spese la presenza h24 di un pastore esperto come Stefano Carmignani, dotato di tanta passione per la pastorizia in generale. Oggi il gregge è al completo: poco meno di 200 esemplari. Oltre a quelle di Adriano Cassettari si sono aggiunte quelle di Carlo Filippi, di Silvio e Sara Andreucci di Eglio di Molazzana e di Silvia Bertolini di Castelnuovo Garfagnana.

Una raccomandazione importante per chi frequenta questa parte della montagna che è davvero straordinaria, ci troviamo all’alpe di San Pellegrino e magari lo fa con il suo cane, è opportuno che in prossimità del gregge venga tenuto rigorosamente al guinzaglio in quanto gli ovini potrebbero spaventarsi e sbrancarsi per la notte e sarebbero prede sicure per il lupo.