– Che non serve l’autocertificazione per muoversi all’interno del proprio comune dalle 5 del mattino fino alle 22;

– Che negozi di vendita al dettaglio e di servizi, estetisti e parrucchieri sono aperti e possono stare aperti fino alle ore 21;

– I bar, ristoranti, pasticcerie, pizzerie e pub restano invece chiusi tutto il giorno, tutti i giorni. Possono fare tutti i giorni il servizio di asporto (dalle 5 fino alle 22) e quello consegna a domicilio (senza limiti di orario);

– Si può uscire dalla Toscana o entrarvi solo per motivi di lavoro, studio, necessità e salute;

– Si può uscire dal comune di residenza o di domicilio solo per motivi di lavoro, necessità e salute;

– Si può uscire dal proprio comune per andare in un altro se un servizio o un’attività non sono presenti nel comune in cui si vive o se ci sono motivi di maggiore economicità o vicinanza;

– Le scuole di infanzia, le primarie e le scuole medie si svolgono in presenza;

– Le scuole superiori restano in didattica a distanza al 100%;

– Si può fare attività motoria e sportiva su tutto il territorio comunale e andare in un altro comune per fare sport nel caso in cui l’attività non sia disponibile nel comune in cui si vive;

– Si può andare in un altro comune per frangere le olive, per curare l’orto, per accudire gli animali.