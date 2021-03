La Toscana resta arancione fino al 21 marzo. Lo ha confermato il presidente Eugenio Giani in diretta dopo la riunione del venerdì del Ceps. I numeri riferiti oggi alla cabina di regia salvano la regione dalla zona rossa. L’indice Rt è a 1,2, dunque entro il limite di 1,25 oltre la quale scatta la zona rossa. In Toscana sono 217 i casi settimanali ogni 100mila abitanti, entro la soglia dei 250.

Entrano in zona rossa le province di Arezzo e Prato, resta rossa Pistoia e il comune di Viareggio. Le ordinanze di Giani saranno firmate sabato mattina. Si salva dunque la provincia di Lucca che resterà arancione fino al 21 marzo, grazie ad un tasso settimanale di poco inferiore alla soglia dei 250 (l’intera provincia ha un tasso di 245). La Versilia sfora a 285.



In provincia di Lucca i comuni attenzionati – in quanto superano la soglia dei 250 contagi ogni 100mila abitanti – sono Camaiore e Seravezza in Versilia, Altopascio, Porcari e Montecarlo nella Piana. Giani si consulterà nelle prossime con i sindaci per valutare le ipotesi di chiusura delle scuole o di zona rossa. Le decisioni, da quanto dichiarato da Giani, saranno comunicate domattina.

