Coronavirus: la Toscana è in zona arancione da domenica 14 febbraio e – in base alle regole nazionali – dovrebbe starci per 15 giorni. Saltano quindi le prenotazioni per il pranzo di San Valentino e saltano a poco più di 24 ore dall’appuntamento. Non si fa così: mi auguro che la Regione Toscana possa fare un’ordinanza che fa scattare l’arancione dalle ore 18 di domenica o, in alternativa se non vuole fare ciò, prevedere dei ristori ad hoc.

Ecco le regole che entrano in vigore da domenica:

– Dove posso fare la spesa? Vale la regola del marzo scorso, vale a dire si fa la spesa nel proprio comune o in altro comune se abbiamo lì il supermercato più vicino, quello di fiducia o il più economico;

– Posso fare attività sportiva o attività motoria? Si, su tutto il territorio in cui si vive. Ci si può spostare in un altro comune per fare attività sportiva nel caso in cui l’attività o il servizio non sia disponibile nel proprio comune;

– Posso andare dal parrucchiere o estetista di fiducia? Si, anche se in un comune differente dal proprio. Questo punto, in Toscana, è stato sciolto dalla Regione con un’apposita ordinanza;

– Posso andare a trovare amici o parenti? Si purché vivano nel tuo stesso comune. Si può andare a trovare soltanto una famiglia o un amico al giorno, con rientro a casa propria entro le 22. Si può andare da soli o al massimo in 2, esclusi dal conteggio i minori di 14 anni, le persone con disabilità e le persone non autosufficienti;

– Posso andare nei negozi al dettaglio aperti? Si, si può nei negozi del comune in cui si vive o in altro comune se quel servizio o quella attività non c’è dove si vive o se abbiamo un negozio di fiducia;

– Posso vedere i miei figli se sono separato/divorziato? Si, ovviamente.

– Posso andare a curare l’orto nel terreno che ho in un altro comune? Sì;

– Posso andare ad accudire i cavalli o altri animali che ho in un altro comune? Sì;

– Posso andare a prendere un caffè, un gelato, un panino, una pizza o un pranzo in un locale (bar, pasticceria, gelateria, ristorante, pizzeria) e consumarlo a casa o in ufficio? Sì, puoi.

– Posso farmi consegnare a casa la colazione, una pizza, una cena, un gelato, un dolce o pasticcini? Sì, puoi. Senza limiti di orario se non quelli che dà l’attività.