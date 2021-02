Coronavirus: La Toscana dovrebbe restare in zona arancione anche la prossima settimana.

Dico dovrebbe perché la certezza l’avremo soltanto venerdì, la decisione spetta al Ministero. Ma i dati inviati dalla Regione al Ministero dovrebbero farci restare in arancione.

In tanti mi avete chiesto: “dal 1 marzo saremo rossi?”, adesso vi posso dire che non dovremmo.

Detto questo, la situazione dei contagi non è ottimale, dobbiamo invertire la curva, farla scendere.

Dobbiamo tutti rispettare le regole anti-contagio per vedere di tornare in zona gialla (fra un paio di settimane, perché per decreto, almeno che non venga cambiato, in arancione ci si sta 15 giorni).

A proposito di questo, è in corso una riunione del Governo con il Comitato tecnico scientifico, quindi presto sapremo se saranno previste le aperture di alcune attività ritenute a basso rischio e se saranno nuovi parametri a determinare il cambio di colore di una regione.

Appena ci sono notizie certe, come sempre, vi tengo informati.

LUCA MENESINI