La Toscana dal 4 dicembre rientra in zona arancione – di Massimo Tarabella

«Il 4 dicembre la Toscana rientra nella zona arancione», lo ha annunciato il governatore Eugenio Giani. Toscana verso la normalità; i dati sembrano dimostrarlo: “il tracciamento ha raggiunto quota 98%, dal 37% di un mese fa– ricorda il Governatore Giani -..



Rammentiamo che in zona arancione non ci si può muovere al di fuori dalla Regione o dal proprio comune, se non per lavoro, salute, emergenze e per accompagnare i figli a scuola (e per farlo serve l’autocertificazione).



Il governatore ha anche aggiunto che adesso «dobbiamo avere questa pazienza per pochi giorni, ma credo che siamo sulla strada del miglioramento». Infine una speranza che potrebbe diventare realtà: «Non escludo che dalla settimana successiva, se i dati continueranno ad essere buoni, la Toscana potrà rientrare in zona gialla e festeggiare il Natale in quella dimensione».