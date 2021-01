“Nessuna regione ha ancora i requisiti per accedere alla zona bianca. Una fascia più “permissiva” dove saranno aperte palestre, piscine, bar e ristoranti anche se bisognerà continuare a rispettare il distanziamento e usare la mascherina. Servono requisiti stringenti per la “bianca”, così come previsto dal decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021: Rt sotto 1, un livello di rischio basso e una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. Tra le regioni gialle quelle piazzate meglio sono la Toscana (72,12 contagi ogni 100mila abitanti negli ultimi sette giorni) e la Basilicata (96,96): entrambe con rischio basso e margine inferiore dell’Rt sotto 1.”