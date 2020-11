LA TORTA SQUISITA DI PIEVE FOSCIANA di Oriana Catoi

per il ripieno: 4 etti di ricotta,3 uova. 180 gr di zucchero.

Questa torta era fino al 1950 circa la torta della sposa in Garfagnana, i pranzi si facevano in casa e anche le torte che sono speciali.

Mescolare gli ingredienti, per ultimo agg la cioccolata spezzettata. mettere il ripieno nel guscio di pasta frolla e infornare. A cottura quasi ultimata, togliere dal forno e ricoprire con un albume d’uovo montato con un cucchiaio di zucchero, ripassare in forno per una decina di minuti.

FONTE EZIO LUCCHESI