La ricetta della torta noci e cioccolato al profumo d’arancia è la sintesi, che ho sperimentato fra la ricetta della torta alle noci e la ricetta della ciambella morbida con pere e cioccolato. E il risultato è stato sorprendente! È una ricetta facile e veloce da realizzare, ideale per il tè o come fine pasto, ma va bene anche a colazione!

Ingredienti

• 2 uova

• 100 gr di burro

• 150 gr di cioccolato fondente

• 150 gr di gherigli di noci spezzettati grossolanamente

• 150 gr di zucchero di canna

• 100 gr di farina

• 100 gr di ricotta

• la scorza grattugiata di un’arancia

• 1/2 bustina di lievito per dolci

Procedimento

Sciogliere a bagnomaria il burro e il cioccolato spezzettato e lasciar intiepidire.

Montare a neve ben ferma gli albumi.

Montare lo zucchero con i tuorli, unire il cioccolato e il burro fusi, la ricotta, la farina, il lievito, le noci e la scorza dell’arancia. Amalgamare bene gli ingredienti. Unire un po’ alla volta gli albumi montati e mescolare con movimenti dal basso verso l’alto.

Versare il composto in una teglia di circa 22 cm di diametro e rivestita con carta forno.

Cuocere in forno statico già caldo a 200 per 30 minuti. Sfornare e far raffreddare la torta nella teglia.

