LA TORTA DI PATATE GARFAGNINA SENZA PASTA

ne ho fatte due ieri senza aver messo la pasta a contenitore, versando direttamente il composto in una teglia imburrata e passata con la farina di riso per non farla attaccare.



7-8 patate medio-grosse che avrete lessato con la buccia e passate al passapatate o passatutto ( non fatelo col frullatore altrimenti vi viene un pastone buono solo per i polli), 3 uova, pepe abbondante un piccolo cucchiaino da caffè, pecorino molto secco grattugiato una bella manciata di circa 100 gr, parmigiano grattugiato molto stagionato una bella manciata di circa 100 gr, un cucchiaio di prezzemolo e una fettina di aglio tritati, 250 gr di ricotta di mucca sbriciolata.



mescolate tutto con delicatezza il composto rimane morbido (della consistenza di un polpettone per intenderci) e permette di non usare la pasta.



non aggiungete sale alla preparazione, i formaggi sono sufficienti a salare, naturalmente se fosse duro mettete qualche cucchiaio di latte o un’altro uovo, se è morbido aggiungete formaggio grattugiato

FONTE EZIO LUCCHESI