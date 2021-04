LA TORTA DI NOCI DELLA GARFAGNANA

torta di noci, ma anche di nocelle (nocciole)

3 hg di noci macinate 3hg di zucchero un bicchierino di liquore (per la ricetta originale ci vorrebbe il sassolino) 3 albumi montati a neve ben ferma pasta frolla per ricoprire una teglia da crostata

Una volta ricoperta la teglia con la pasta frolla, (vi propongo di farla non troppo sottile), riempitela con gli ingredienti ben amalgamati in modo che le chiare non si smontino.

Infornare a 180° per circa mezz’ora.