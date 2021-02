LA TORTA DI ERBE

ci sono diverse versioni a seconda delle zone dove viene cucinata e anche nomi diversi, questa che vi do è la ricetta tipica di alcune zone vicino a Modena con una piccola variante Toscana.

E’ facile a farsi, basta seguire le istruzioni e la può cucinare anche una persona che non è mai stata ai fornelli, male che vada sarà sicuramente saporita, la potete presentare come secondo piatto ma soprattutto, entriamo nella modernità, tagliata a quadratini come aperitivo assieme alle bollicine.

E’ una torta salata, è composto da un fondo di pasta fatta di farina acqua, un pizzico di sale, un cucchiaio di olio, impastate, lasciate riposare un pò avvolta da una pellicola, poi la stendete abbastanza fine e la mettete in una teglia opportunamente unta (potete usare anche pasta già pronta che trovate al supermercato) .

Insaporite in una padella olio e cipolla affettati finissimi o tritati, aggiungete delle bietoline o degli erbi di campo (o tutto insieme), fate intiepidire dopo averli ben insaporiti aggiungete quando si saranno intiepiditi prezzemolo tritato e parmigiano reggiano grattugiato, mettete nella teglia che avete preparato, poi chiudete con un altro strato di pasta, punzecchiato dai rebbi della forchetta in superfice, spennellato di tuorlo, cotto in forno.

Per fare una bella cosa e insaporire di più il vostro ripieno potete saltare assieme alle erbe della salsiccia o della pancetta tritata (non usate quella già pronta e confezionata) ma anche del lardo.

L’aggiunta di maiale al ripieno è tipico di altre zone come la Toscana che ama ricette più saporite.

FONTE EZIO LUCCHESI