La torta alle prugne con crema di mandorle è un dolce buonissimo, dal gusto particolare in cui i sapori e la morbidezza delle mandorle e delle prugne si armonizzano perfettamente alla croccantezza della frolla. È una ricetta facile da realizzare ed è sempre un successo.

Ingredienti per 6

* un rotolo di pasta frolla o un po’ della frolla leggera della zia Beppa

* prugne regina claudia ( per calcolarne il numero giusto, consiglio di tagliarle a metà e disporle sulla tortiera che si intende usare)

* 100 g. di mandorle tritate finemente nel mixer

* 120 g. di zucchero semolato

* 3 cucchiai di zucchero a velo

* 30 g. di burro fuso appena tiepido

* un uovo

* un cucchiaio di succo di limone

Procedimento

Accendere il forno (statico a 180° – ventilato a 160).

Disporre il rotolo di pasta con la sua carta frolla in una tortiera foderata con carta forno. Punzecchiare la base con una forchetta, coprire l’interno con un foglio d’alluminio, riempirlo di ceci o fagioli e passare in forno per 15 minuti.

In una ciotola versare le mandorle tritate e 80 g. di zucchero semolato, unire il burro fuso, l’uovo sbattuto e amalgamare bene gli ingredienti.

Sfornare la torta, eliminare la stagnola e i fagioli, farla intiepidire e spalmarla con i ¾ del composto del composto di mandorle.

Lavare le prugne, dividerle a metà e snocciolarle. Portare a bollore un dl e mezzo d’acqua con 40 g. di zucchero e il succo del limone. Cuocere, poche per volta, le mezze prugne per non più di tre minuti, rivoltandole con cura per non rovinarle. Scolarle dallo sciroppo e sistemarle sul disco di frolla con la parte interna rivolta verso l’alto. Mettere nell’incavo del nocciolo un cucchiaino del composto di mandorle. Spolverizzare con lo zucchero a velo e rimettere la torta in forno per altri 20 minuti circa.

Far bollire lo sciroppo di cottura delle prugne fino a renderlo denso. Sfornare la torta e velare le prugne con lo sciroppo. Passare sotto il grill per due o tre minuti.

Sfornare e servire la torta tiepida o fredda.

ricette toscane – i sapori dei ricordi