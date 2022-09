LA TORTA ALLE PESCHE

Ci vorranno 6 pesche per preparare questa torta | E’ così facile e veloce che non mi stanco mai di prepararla!

La torta alle pesche classica è un dolce molto buono, la quale riuscirà ad accontentare tutti, anche i meno golosi. Infatti, è perfetta per una prima colazione che rallegri l’inizio della giornata, per una merenda pomeridiana che vi regalerà una deliziosa coccola, oppure dopo cena per chiudere il pasto nel migliore dei modi.

Prepararla non è assolutamente difficile, anzi, ci impiegherete molto meno tempo di quello che possiate pensare, senza contare che pure i passaggi sono semplicissimi da seguire e replicare. E, soprattutto, la presenza delle pesca fa bene all’organismo perché ha proprietà antiossidanti, rinfrescanti e drenanti. Includerla in un dolce è un ottimo modo per consumare questo frutto. Ma vediamo ora come preparare questa torta alle pesche!

La ricetta della torta alle pesche, è così facile e veloce che non mi stanco mai di prepararla!

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 1 ora circa

Tempo totale: 1 ora e 15 minuti

Porzioni: 12 fette

Calorie: 180 a fetta

Ingredienti

250 gr di farina

125 gr di yogurt magro (va bene anche alla pesca)

75 gr di dolcificante stevia (oppure in alternativa 150 gr di zucchero normale)

70 gr di olio

6 pesche (4 per l’impasto, 2 per guarnire)

2 uova

1 bustina di lievito

Quanto basta di marmellata senza zuccheri

Preparazione

Per iniziare pulite quattro pesche, sbucciatele, tagliatele a fettine, riponetele in una scodella e tenetele un attimo da parta. Adesso rompete le uova in un’altra terrina, aggiungete il dolcificante stevia (oppure lo zucchero), poi montatele con le fruste elettriche per ottenere un composto chiaro e spumoso.

Ora, senza smettere di lavorare, unite l’olio, una volta riassorbito inserite lo yogurt e riprendete a mescolare con le fruste elettriche. A questo punto setacciate e integrate il lievito, fate la stessa cosa con la farina, amalgamate, integrate le pesche e rimestate con la spatola. Rivestite con carta apposita uno stampo rotondo con cerniera grande 24 centimetri, travasateci l’impasto e guarnitelo che le pesche avanzate non sbucciate e tagliate a fette ultra sottili. Infine mettete a cuocere dentro al forno preriscaldato per 1 ora circa ad una temperatura di 180°C, al termine spennellate con la marmellata senza zuccheri e servite.

