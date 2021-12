 LA TORTA ALLE NOCI

PROCEDIMENTO

Per prima cosa laviamo sbucciamo e grattugiamo la mela e versiamo c un po’ di succo di limone per non farla annerire

Poi setacciamo la farina con il lievito e tritiamo le noci

In una ciotola mettiamo le uova a temperatura ambiente con lo zucchero e lavoriamo il tutto con delle fruste elettriche fino ad ottenere un composto spumoso è denso

Aggiungiamo l’olio, il latte ,una spruzzata di cannella e poco alla la farina con il lievito setacciati

Dopo aver amalgamato tutto aggiungiamo la mela precedentemente grattugiata e le noci tritate

Foderate uno stampo di 24 cm con carta da forno versateci dentro il composto ed infornate in forno preriscaldato a 180° per 40 minuti

Per controllare la cottura fate sempre la prova stecchino una volta cotta la nostra torta di noci fatela raffreddare e a piacere spolverate dello zucchero a velo