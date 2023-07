la Torta alle mandorle

ingredienti:

6 uova

130 g di zucchero

170 g di farina 00

1 bustina di vanillina

1 pizzico di sale

qualche goccia di limone

pasta di mandorla per la copertura e per il ripieno:

500 g di mandorle pelate

300 g di zucchero

100 g albumi d’uovo

buccia di arancia e di limone grattugiata

una fiala di aroma di mandorla amara

vaniglia

Gelatina neutra per torte

Per la bagna

· 160 ml di acqua

· 120 ml di zucchero

· 20 ml di Maraschino

preparazione

· In una ciotola mettere le uova intere, insieme allo zucchero ed un pizzico di sale e le gocce di limone frullare a lungo con uno sbattitore per almeno 15 minuti, finché diventano una massa gonfia, ben spumosa e di colore giallo chiaro.

· Ci si accorge che il composto è montato a sufficienza, quando sollevando le fruste, e facendo cadere il composto sulla massa montata, il composto “scrive”. A questo punto non ci serviranno più le fruste ma si continuerà a mano.

· Aggiungere la farina setacciata, e farla cadere a pioggia, poca alla volta mescolando delicatamente, dall’alto verso il basso con un cucchiaio di legno oppure con la spatola, facendo attenzione a non smontare il composto.

· Versare il composto in uno stampo di 24 cm di diametro, precedentemente imburrato e infarinato, livellare con la spatola ed infornare a circa 180° per circa 30/35 minuti. E’ cotto quando diventa dorato e il bordo si stacca dalle pareti della teglia.

· Sfornare il pan di spagna far riposare 5-10 minuti poi metterlo su una gratella e far raffreddare bene. Preparazione della delizia alle mandorle Tritare le mandorle fino ad ottenere una farina.

· Mescolare la farina di mandorle, con lo zucchero, la scorza d’arancia limone aromi e l’albume fino ad ottenere una consistenza omogenea. Se dovesse essere troppo duro, aggiungere un paio di cucchiaiate dell’albume rimasto e anche un pochino di liquore all’amaretto; bisogna stare attentissimi perchè l’impasto deve avere una certa consistenza per effettuare le decorazioni, altrimenti in cottura “crolla”.

· Della bagna : mettere lo zucchero e l’acqua nel pentolino e fare scaldare finché tutto lo zucchero è sciolto. Aggiungere il liquore e spegnere. Far raffreddare.

· Della torta. Tagliare il pan di Spagna in due strati e bagnarlo molto bene con la bagna. Diluire un po’ della impasto di mandorle con altro liquore, si deve ottenere una consistenza, morbida, tipo budino e farcire la torta.

· Poi riempire una sac a poche e servendosi di una bocchetta liscia da una parte e zigrinata dall’altra si fa un intreccio a canestro.

· Una volta decorata, si mette in forno a 200 gradi per 10 minuti in modo che colorisca appena.

· Quindi ancora calda si spennella con la gelatina trasparente per le torte o in alternativa con della confettura di albicocche frullata con un po’ di acqua. Far riposare ancora 5/6 ora prima d’assaggiarla. La torta delizia è pronta!

