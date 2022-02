La torta al limone e limoncello è un dolce molto goloso ed invitante, dalla consistenza soffice e dal gusto ricco ed intenso. La torta è ideale per gli amanti del limone.

La torta viene preparata con un impasto arricchito con limoncello, scorza di limone e vanillina. La crema per la farcitura è invece realizzata a base di tuorli, latte e zucchero. In più viene aromatizzata grazie all’aggiunta del limoncello.

La torta al limone e limoncello è una vera delizia che sorprenderà sia la vista che il palato. Il dolce è perfetto per feste di compleanno, anniversari, o come gran finale per concludere un pranzo domenicale.

Vediamo, quindi, come preparare questo dolce ed alcuni consigli utili.

Ingredienti per la base 200 g di farina 00

160 g di burro

100 g di zucchero

16 g di lievito vanigliato

125 ml di limoncello

4 uova

1 limone

1 bustina di vanillina Ingredienti per la crema 4 tuorli

100 g di zucchero

40 ml di limoncello

scorza di 1 limone

450 ml di latte

30 g di farina 0

Preparazione

Per preparare la torta al limone e limoncello iniziate dall’impasto di base. In una ciotola montate con la frusta elettrica le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto ben gonfio. Successivamente aggiungete il burro fuso raffreddato e il limoncello. Per ultimo aggiungete la scorza grattugiata di un limone e la farina setacciata con il lievito vanigliato e la vanillina. Amalgamate il tutto con l’aiuto delle fruste elettriche.

Foderate una teglia con un diametro di 24 cm con della carta da forno. Versate l’impasto che avete ottenuto in una tortiera. Infornate la torta in forno statico preriscaldato a 180°C per circa 40-45 minuti (in forno ventilato preriscaldato a 175° per circa 35-40 minuti). Quando sarà cotta, lasciatela intiepidire e fatela raffreddare su di una gratella.

Per preparare la crema al limoncello montate con uno sbattitore elettrico i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un composto bianco e spumoso. Successivamente aggiungete la farina e il latte a filo, mescolando con una frusta per evitare la formazione di grumi. Per ultimo aggiungete il limoncello e la scorza di limone. Versate il tutto in una pentola. Cuocete la crema a fuoco basso, mescolando continuamente, fino a quando non si sarà addensata. Una volta pronta, lasciate la crema a raffreddare. Coprite la crema con la pellicola e lasciatela in frigorifero per circa 1 ora.

Quando la torta si sarà raffreddata, tagliatela in 3 dischi di uguali dimensioni. Disponete un disco di torta sul piatto e farcitelo con una parte della crema al limoncello. Coprite con un altro disco che andrete a farcire con la crema. Aggiungete il terzo disco e con la crema avanzata, ricoprite la torta. Decorate la torta con le fette di limone.

La torta al limone e limoncello è pronta per essere gustata.

In alternativa potete preparare un ciambellone 12 cucchiai al limone o un pan di limone.

Conservazione

La torta al limone e limoncello si conserva per al massimo 2-3 giorni in un contenitore ermetico o coperta con della pellicola trasparente e riposta in frigorifero.