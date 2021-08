La tessitura tradizionale di scena al Mediceo fino a domenica L’arte della tessitura protagonista a Palazzo Mediceo di Seravezza fino a domenica 22 agosto. Negli ambienti del Museo del Lavoro e delle Tradizioni popolari, all’ultimi piano della signorile dimora, avremo infatti la possibilità di incontrare due espertissime quali Loredana Barsanti e Teresa Barsi, allieve delle sorelle Barberi, le ultime “tessandore” della Versilia, dalle quali hanno acquisito conoscenza e abilità. Loredana e Teresa presentano la loro produzione tessile, realizzata esclusivamente a mano su telaio antico prediligendo fibre naturali. Chi vuole incontrarle le trova ogni giorno dalle 17:00 alle 22:00. Per partecipare ai loro workshop cisi può prenotare al 328 4488277 (Loredana) oppure al 340 3535297 (Teresa). Domattina (venerdì 20 agosto) le due tessitrici incontreranno alcuni ospiti della Residenza San Lorenzo nell’ambito del progetto “Il Museo, una palestra per la mente” promosso dalla Fondazione Terre Medicee con il sostegno degli assessorati al sociale e alla promozione e valorizzazione del territorio del Comune di Seravezza. Per ogni ulteriore informazione si può contattare la segreteria della Fondazione Terre Medicee chiamando lo 0584 757443 o scrivendo a segreteria@terremedicee.it.