La Tessera sanitaria perde il chip, ecco come estendere quella scaduta per utilizzare i servizi online– di Massimo Tarabella

Per la carenza mondiale di microchip, le nuove tessere saranno senza il chip incorporato: ma chi la utilizzava per i servizi online della PA ha la possibilità di estendere la validità della carta scaduta. A seguito di ciò le nuove tessere senza chip (conosciute come TS) avranno delle funzionalità limitate rispetto a quelle che disponevano del componente elettronico, ribattezzate TS-CNS.

Le tessere continueranno a valere come Codice Fiscale, a garantire l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e a permettere l’accesso all’assistenza sanitaria nell’Ue. Ma non saranno però più utilizzabili come Carta nazionale dei servizi, utile per accedere ai servizi online messi a disposizione della Pubblica amministrazione, come per esempio l’identificazione e l’autenticazione online e la firma elettronica.

Al problema però è stata fornita una soluzione temporanea. I cittadini potranno prorogare fino al 31 dicembre 2023 l’utilizzo della propria tessera TS-CNS anche con data di validità ormai scaduta, in modo da mantenere l’accesso ai servizi in rete fino al termine del prossimo anno. Ma tale procedura non avviene in automatico e necessita di diversi passaggi manuali.

Innanzitutto bisogna utilizzare un pc Windows. Infatti sono disponibili i software per la gestione delle carte per tutti i sistemi operativi, ma l’operazione di estensione della sua validità può essere fatta attraverso un software da scaricare presente per il momento soltanto per Windows.

Il secondo punto è legato all’individuazione della sigla identificativa della tessera, leggibile a fianco del chip. A seconda del codice infatti si dovranno installare tipologie di driver differenti per continuare le operazioni. Inoltre si devono avere sottomano il Pin e il Puk della tessera, consegnati all’attivazione o comunque recuperabili presso gli uffici della propria regione che si occupano dell’assistenza.

Altro elemento è un lettore di smart card da collegare al proprio pc e di cui bisogna verificare l’installazione dei driver relativi.

Una volta effettuate tutte queste verifiche e operazioni si può procedere alla lettura della tessera grazie al tool scaricato in precedenza e al lettore di smart card. Una volta riconosciuto correttamente il documento di cui può essere estesa la validità bisognerà selezionare il bottone Rinnova.

Dopo aver accettato le condizioni di utilizzo del software e dichiarato di aver preso visione dell’informativa privacy, si dovrà completare la procedura inserendo i codici Pin e Puk richiesti e attendere qualche secondo la conferma che tutti i passaggi siano andati a buon fine.