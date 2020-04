La tavola della Festa…

Pasqua era la prima grande Festa dell’anno, e dopo la lunga Quaresima si sentiva la necessità di festeggiare con un buon pranzo.

E’ un periodo, questo, in cui il pollaio è generoso di uova, che si facevano sode per la colazione del mattino, accompagnate da qualche fetta di salame, che ormai era stagionato al punto giusto. L’acqua di bollitura delle uova benedette si aveva scrupolo di gettarla su una siepe o comunque in un luogo dove non sarebbe stata calpestata da uomini o animali.

Sulla tavola compariva la grande zuppiera con passatelli o tagliolini in brodo , il pane era fresco di forno e la ciambella veniva servita tagliata a fette da accompagnare con il vino più buono.