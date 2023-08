La svolta turistica di Seravezza: tre hotel in arrivo

SERAVEZZA – Un maxi investimento privato (in tutto circa dieci milioni di euro) destinato a cambiare il volto del centro storico dell’Alta Versilia. Tre strutture alberghiere (quattro stelle) saranno realizzate in pochi anni. Il Comune pronto a sostenere il decoro e l’arredo urbano.

Tre alberghi, non meno di quattro stelle, sorgeranno nel centro storico di Seravezza nel giro di pochi anni. Sul capoluogo stanno per piovere circa dieci milioni di investimenti privati da parte di gruppi nazionali e internazionali pronti a scommettere su una località della Versilia sì defilata ma cresciuta notevolmente nei decenni.

A darne notizia è il direttore della Fondazione Terre Medicee Davide Monaco che mantiene per adesso riservati i nomi degli investitori. Si tratterebbe tuttavia di società – quotate in borsa – che hanno già realizzato importanti strutture ricettive a Forte dei Marmi, in cerca adesso di un’offerta turistica alternativa.

Praticamente in partenza i lavori per un B&B con annessa birreria al piano terra in piazza Carducci per un importo di tre milioni. Chiuso il compromesso e vendita ormai fatta per un altro storico immobile del centro, ancora top secret, che sarà trasformato in un hotel di alto livello. In dirittura d’arrivo una terza operazione della stessa portata. Di fatto saranno riqualificati tre palazzi abbandonati e decadenti del centro. E starà al Comune a quel punto fare la propria parte nel restyling del centro.

Una svolta turistica per Seravezza, orfana di hotel fino ad oggi, che si candida ad essere porta di accesso al parco delle Apuane per gli amanti del trekking.