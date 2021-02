14 febbraio 1929, Chicago: alcuni poliziotti, arrestano gli uomini della banda criminale guidata da Bugs Moran. Portati in un garage vengono uccisi.

In realtà non erano poliziotti, ma uomini della banda rivale di Bugs, al servizio di Al Capone (che quel giorno aveva un alibi di ferro. si trovava a Miami per un interrogatorio di un giudice federale).