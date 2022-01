Abbiamo sempre condiviso attraverso il Comitato Paesano il percorso che porta al ripristino della viabilità del tratto di strada Oneta Borgo a Mozzano via Tombeto, spiace che qualcuno non conosca l’iter che dobbiamo rispettare per eseguire i lavori.

La settimana scorsa è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica della messa in sicurezza della strada. La prossima settimana il Comune approverà il progetto definitivo per il 1° lotto che prevede la messa in sicurezza del movimento franoso mediante micropali e un leggero ampliamento stradale del tratto interessato. A seguire il Comune chiederà il mutuo per l’affidamento dei lavori; i tempi previsti per l’inizio dei lavori sono di 45/60 giorni da oggi.

Successivamente il Comune ha deciso di prevedere un 2° lotto per l’ampliamento della strada (naturalmente con un accordo con i proprietari dei terreni), con un progetto da presentare al Ministero entro il 15 febbraio.