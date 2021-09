LA STRADA NELLA SUA QUOTIDIANITÀ – Mostra fotografica collettiva alla Pro Loco di Seravezza

LA STRADA NELLA SUA QUOTIDIANITÀ – Mostra fotografica collettiva

“Se un ragazzo non è in grado di imparare qualcosa dalla strada, non è in

grado di imparare nulla” (R.L. Stevenson).

Sarà proprio la strada la nuova protagonista della mostra fotografica che a partire da Sabato 18 Settembre 2021 sarà allestita presso la Sala Salvatori della Pro Loco Seravezza.

“La strada nella sua quotidianità” è una collettiva di fotografie i cui autori provengono da varie località italiane ed estere che hanno selezionato personalmente le immagini da presentare restando rigorosamente nel tema che autonomamente si erano dati.

Tra questi: Corrado Lusi, Daniele Falco e Leonardo Sgatti da Firenze, Daniela Ceresa e Lucia Tedesco da Milano, Francesca Mangiatordi da Cremona, Ana Lara Chavez da Cittò del Messico e Jlen Rojas da L’Avana.

“Abbiamo sempre pensato alla fotografia come a uno strumento incredibilmente appropriato per raggiungere la sensibilità umana poiché fotografare non è soltanto la ricerca di una bella immagine. Scattare una fotografia è prima di tutto il tentativo di raccontare attraverso l’immagine ciò che le parole non potrebbero mai dire. Attraverso questa mostra abbiamo cercato di registrare volti ed emozioni, avvenimenti, documentare e narrare ciò che lungo la strada incontrava la nostra attenzione. La fotografia, come ultimo testimone di un attimo di vita quotidiana, vuole scoprire e restituire ciò che naturalmente è inafferrabile, come le emozioni, e che rischia di rimanere invisibile agli occhi dei più”.

La mostra sarà visitabile fino a Sabato 9 Ottobre 2021 nei seguenti orari: dal Lunedì al Sabato dalle 9,00 alle 13,00.

Inaugurazione Sabato 18 Settembre ore 16,00 presso la Sala Salvatori della Pro Loco Seravezza.

Per accedere è necessario essere in possesso di Green Pass. Ingresso libero.

Per informazioni: 0584 757325 – info@prolocoseravezza.it