La strada che da Vagli porta in versilia detta strada del mare in corso di realizzazione è già diventata meta per passeggiate di bimbi con i genitori.il comune sta realizzando un capolavoro di ingegneria ambientale…..non credete alle persone che usano la lingua senza attivare il cervello quando asseriscono che questa strada porta a devastazioni ambientali. L ‘unica cosa di devastato è il loro cervello logorato dall’invidia e la gelosia.. ..fatti e non parole….. MARIO PUPPA