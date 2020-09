la storia remota della rocca di Sassi nel comune di Molazzana

Sorge in epoca tardo romana a strapiombo sulla Turrite Secca con un balzo di quasi 500 mt , passa dal dominio lucchese a quello estense , come molte altre fortificazioni garfagnine , quindi decade . Questa in sintesi la storia remota della rocca di Sassi nel comune di Molazzana

Questo piccolo borgo abbarbicato su un dirupo ha anche una storia drammatica più recente essendo stato teatro di guerra durante l’ultimo conflitto mondiale .



Tornando alla Rocca c’è da aggiungere che , grazie al Cantiere Estense

è stata recentemente riportata all’antico splendore e che al suo interno racchiude un ulteriore gioiello (ancora da recuperare) : la Chiesa di San Frediano che origina prima del 1000 e colpisce soprattutto per il soffitto ligneo intagliato e dipinto ancora da restaurare con urgenza.

Dalla rocca di Sassi si gode di un panorama sulla bassa Garfagnana e Media Valle del Serchio incredibile.



