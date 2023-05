“La storia, le storie, i colori” | Palazzo Il Forte – Coreglia Antelminelli

Un’occasione unica per immergersi nei colori, nell’arte e nel ricordo di Nazareno: il percorso espositivo sottolinea lo stretto rapporto tra l’artista e il Comune di Coreglia e porta in mostra materiali inediti, come pitture, tavole e testimonianze che raccontano la sua vita artistica. Dalle prime opere ai lavori portati avanti insieme all’amministrazione comunale, dalle tavole preparatorie per Giovannino Guareschi a quelle per Giovanni Palatucci, Guido Rossa, Antonio Ligabue.