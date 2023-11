la stesura di una nuova opera da camera dal titolo “Le storie di Ostra.

sabato 25 novembre, si è tenuta nella sala consiliare di Ostra la conferenza stampa per illustrare il progetto “Ichnè” che prevede la stesura di una nuova opera da camera dal titolo “Le storie di Ostra. Questo progetto è nato questa estate quando il Puccini International Opera composition course ha organizzato una trasferta nel ridente comune delle Marche su iniziativa del sindaco Federica Fanesi, che ha ospitato allievi e docenti del Corso internazionale nell’ottocentesco Teatro La Vittoria della città. Durante lo stage è emerso che nel Teatro sono custoditi sei grandi sfondi scenici ottocenteschi che rappresentano spaccati della commedia dell’arte italiana, come la prigione, la camera, la piazza, ecc. Un patrimonio artistico culturale di grande pregio che ad aprile del 2024 partirà per Versailles per essere restaurato. La Puccini International Opera Composition Academy Lucca, attraverso il suo presidente Girolamo Deraco, ha proposto al Comune di Ostra il progetto, realizzato in collaborazione con la Cluster, che prevede la stesura di una nuova opera, dal titolo “Le storie di Ostra”, formata da un preludio e sei micro opere legate insieme da un filo conduttore rappresentato dai fondali scenici che si trovano nei sotterranei del teatro marchigiano. La prima rappresentazione avverrà a Ostra il 6 di aprile e farà parte successivamente del Puccini Chamber Opera Festival, che ogni anno si tiene nel Teatro di San Girolamo in base ad una convenzione tra il Teatro del Giglio e la Cluster. Sarà composta per un organico che prevede soprano, baritono e attore, accompagnati da un quintetto formato da violino, sax, contrabbasso, pianoforte e live electronics. Il progetto beneficia della direzione artistica del soprano Michela Bregantin che sarà anche una degli interpreti ed è stato illustrato sabato dal sindaco di Ostra Federica Fanesi, dal soprano Michela Bregantin, dai musicisti Michele Paolino e Filippo Macchiarelli, dall’art designer Chatiuscia Pasquini, e dai componenti del Puccini International Opera Composition Academy Lucca , Girolamo Deraco, Alessandro J. Bianchi e Gabriele Micheli. I compositori coinvolti nel progetto sono: Girolamo Deraco, Francesco Cipriano, Lorenzo Petrizzo (Italia), Aaron Pelle (Australia), Eduardo Caballero e Alejandro Padilla (Messico) e il compositore ostrense Filippo Macchiarelli. Il librettista è Gabriele Micheli. Il concept dell’opera è di Alessandro J. Bianchi, Girolamo Deraco, Gabriele Micheli. La regia sarà di Alessandro J. Bianchi e Girolamo Deraco.