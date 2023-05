La stazione Querceta è stata attivata ieri mattina per soccorrere un escursionista versiliese che si è procurato un trauma ad un polso e alla testa. L’uomo è scivolato mentre stava percorrendo il sentiero 6 in prossimità della “fonte moscoso”.

La squadra ha raggiunto l’infortunato e lo ha stabilizzato per poi provvedere al trasporto fino alla carrozzabile per il trasferimento in ambulanza.