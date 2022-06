la stazione di Querceta è intervenuta per soccorrere un climber nel camaiorese. – con pegaso in ospedale

la stazione di Querceta è intervenuta per soccorrere un climber nel camaiorese. L’incidente è avvenuto in falesia, nel settore Giardino degli Elfi, vicino la frazione di Casoli.

Qui un ragazzo è caduto infortunandosi ad un ginocchio. La squadra dei tecnici l’ha raggiunto e stabilizzato. L’infortunato è stato quindi trasportato in barella mediante tecnica “lecchese” in un punto consono al recupero tramite elicottero.

In questo momento l’elisoccorso regionale Pegaso 3 sta procedendo al verricelamento a bordo per poi procedere al trasporto in Ospedale.