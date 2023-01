La stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana ha provveduto ad installare il campo A.R.T.V.A. permanente presso il Casone di Profecchia.

Il campo serve a simulare lo scenario di intervento su persone travolte da valanga che possono essere individuate mediante la ricerca con l’ARTVA. Questo dispositivo (Apparecchio di Ricerca Travolti da Valanghe) di dimensioni ridotte, emette e riceve un segnale elettronico che permette l’individuazione del travolto sotto la coltre nevosa con la necessaria rapidità, fattore che può scongiurare le peggiori conseguenze di un incidente.

Si ricorda che l’A.R.T.V.A. senza sonda e pala non permette di liberare l’eventuale travolto in tempi rapidi. Perciò è essenziale durante le uscite in ambiente innevato avere i tre dispostivi al seguito e soprattutto conoscerne il corretto utilizzo.

Per l’utilizzo del campo A.R.T.V.A. presso il Casone di Profecchia è richiesta la prenotazione: stazionelucca@sast.it oppure tramite cellulare al numero 335280719