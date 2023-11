La stampa tedesca e austriaca alla scoperta della Versilia tra storia, arte, tradizione ed enogastronomia.

La Versilia ha ospitato nei giorni 14 e 15 novembre una delegazione di giornalisti specializzati in turismo provenienti dalla Germania e dall’Austria (7 giornalisti e 1 blogger), in occasione del PressTour, organizzato da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con l’Ambito Versilia (e Promozione Turistica Versilia.)

Un programma intenso e costruito appositamente per permettere ai giornalisti di immergersi, da Torre del Lago a Forte dei Marmi, nella storia culturale, folkloristica e culinaria del nostro territorio.

Tantissimi i luoghi visitati dalla delegazione: la Cittadella del Carnevale, il Museo del Carnevale, l’Espace Gilbert, la storica pasticceria “Galliano 1923”, la passeggiata e gli edifici Liberty, il Polo Nautico, il lago di Massaciuccoli, il Gran Teatro Puccini e la casa del Maestro. E ancora uno sguardo al mare dal pontile di Lido di Camaiore e da quello di Forte dei Marmi, il centro storico di Pietrasanta, il Museo dei Bozzetti e i laboratori di marmo.

Un tour intenso a cui hanno portato il saluto di benvenuto Bruno Murzi, sindaco di Forte dei Marmi e presidente dell’Ambito Turistico Versilia e Alessandro Meciani vice presidente d’Ambito e assessore al Turismo del comune di Viareggio, conclusosi alla presenza di un ospite di eccellenza, il famoso gastronomo italiano, Cavaliere della Repubblica in Germania, Massimo Mannozzi, in compagnia del presidente del consorzio di Promozione Turistica Versilia, Carlo Alberto Carrai.

“L’entusiasmo dimostrato dai giornalisti di fronte al nostro patrimonio naturalistico e storico-culturale, all’organizzazione e all’accoglienza– ha commentato il presidente Bruno Murzi – è per noi motivo di grande orgoglio e di riconoscimento per il lavoro svolto da tutti gli attori che hanno preparato il press tour. Siamo certi che questa esperienza immersiva porterà a tutto il nostro territorio, ottimi risultati in termini di promozione turistica.