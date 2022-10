La stagione del Cefa Basket Castelnuovo è alle porte

ECCO LE ROSE UFFICIALI PER LA STAGIONE 2022-23 AL VIA SABATO I CAMPIONATI GIOVANILI

Sabato al via il campionato Under 19, domenica l’Under 17, mentre Prima Divisione e Amatori partiranno a novembre. Il presidente Vincenzo Suffredini si dice soddisfatto del lavoro fatto fin qui che ha portato alla conferma delle squadre con ritorni importanti per la formazione senior.

«Siamo contenti di avere ai nastri di partenza le squadre della scorsa stagione – dice – tra i senior c’è il ritorno di Andrea Angelini e quello, da Lucca, di Guido Rosellini che ringrazio per aver essere tornato a vestire i nostri colori. Abbiamo anche tanti giovani pronti a crescere sia in prima squadra che nel proprio campionato di categoria.

Il filo conduttore di tutte le squadre è Michele Rocchiccioli, il super coach che seguirà i vari gruppi. Importante, visto anche l’impegno, il supporto di Saverio Sergiampietri, Andrea De Lucia e Stefano Lucchesi, quest’ultimi giovani allenatori pronti a sostenere l’attività del Cefa anche nei prossimi anni. La squadra Under 19 esordirà sabato alle 17,30 a Carrara, mentre il debutto casalingo sarà giovedì 3 novembre contro Sport Pisa IES. Questi i ragazzi a disposizione: Luca Ferrari (2004), Mauro Grandini (2004), Andrea Guidi (2004), Gianluca Leonardi (2004), Francesco Luccarini (2004, capitano), Erjon Merhori (2004), Samuele Saletti (2005), Iacopo Salotti (2005), Michele Sanna (2004), Alessio Tosoni (2004). Questo gruppo integra poi la rosa della Prima Divisione che conta su un solido zoccolo duro che promette un campionato di vertice come nella passata stagione. Ecco i componenti:

Andrea Angelini, Simone Angelini, Filippo Bertolini, Andrea Ferrando, Nicola Guidugli, Massimiliano Lana (capitano), Davide Pozzi, Guido Rosellini, Michele Sergiampietri, Stefano Tardelli. «Continua così il progetto iniziato lo scorso anno con il gruppo unico – dice coach Rocchiccioli – i ragazzi dell’Under 19 cosi avranno la possibilità di fare il proprio campionato di categoria ed essere partecipi e protagonisti anche nel campionato di Prima Divisione con un anno di esperienza in più».

Il gruppo Under 17 vedrà iniziare il suo campionato domenica alle 11 a Viareggio contro il Vela Basket, esordio in casa sabato 29 alle ore 18 contro la Pallacanestro Audax Carrara. Tanti i giovanissimi aggregati ad una squadra che affronterà formazioni con nati nel 2006 e 2007. Roster: Diego Bellandi (2007), Sebastiano Billi (2007), Filippo Casotti (2006), Valentino Dini (2007), Filippo Franchi (2008), Andrea Germani (2007, capitano), Francesco Ginestri (2008), Luca Maffei (2007), Sonal Muthunamagonnage (2008), Jacopo Nardini (2008), Jacopo Nardo (2007), Colin Pardini (2009), Lorenzo Pieroni (2007), Alessandro Rapaioli (2007), Leonardo Savoli (2007), Federico Suffredini (2009), Alessandro Terni (2006), Francesco Valdrighi (2007), Sebastiano Viviani (2007) e Jacopo Zanella (2006).