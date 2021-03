Sebbene abbiamo dovuto rinunciare, causa forza maggiore, alla tradizionale Stagione di prosa, il nostro teatro vivrà comunque grazie alla Stagione off organizzata da Il Circo e La Luna. Dopo il primo spettacolo andato in scena a novembre, la stagione prosegue con “E la terra tremò” che andrà in onda su NoiTv (pagina ufficiale) a partire da questa sera all’interno del programma “I colori del Serchio”.