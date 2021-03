La Squadra Mobile ha tratto in arresto un italiano del 61,

Lucca – destinatario di provvedimento definitivo, in quanto deve scontare anni 1 mesi 7 di reclusione quale pena residua per una serie di furti posti in essere in questa provincia presso esercizi commerciali e per porto d’armi.

Lo stesso è stato autore di tanti piccoli furti e taccheggi nel corso degli anni, che hanno portato alla fine ad un #cumulodipene che gli è valso la detenzione in carcere.

L’uomo è stato rintracciato ed arrestato in un B&B di questo centro cittadino.