La Squadra Mobile ha arrestato un cittadino nigeriano, colpevole di spaccio di sostanze stupefacenti.

La #SquadraMobile ha arrestato un cittadino nigeriano, colpevole di spaccio di sostanze stupefacenti.



Da diverse settimane lo seguivano, notando che si muoveva in Altopascio incontrando persone e consegnando a questi qualcosa che teneva in bocca. Una prima attività d’indagine ha permesso di accertare che si trattava di eroina che trasportava in bocca pronto ad ingoiarle qualora controllato.

A seguito di perquisizione delegata gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrando sostanza stupefacente del tipo eroina e marijuana. Nello specifico sono state rinvenute nr 37 dosi già confezionate di eroina pari a grammi 7,55 e grammi10,41 di marijuana, la somma di 140 euro e nr 5 telefoni cellulari.