La splendida voce di Nicholas Ceragioli al pianoforte nel nuovo concerto di Villa Bertelli a Forte dei Marmi

La splendida voce di Nicholas Ceragioli al pianoforte nel nuovo concerto di Villa Bertelli a Forte dei Marmi

Domenica 5 dicembre ore 17.00 Giardino d’Inverno

Ingresso a offerta. Necessari: prenotazione 0584 787251 e green pass

Torna a Villa Bertelli il giovanissimo controtenore e pianista Nicholas Ceragioli nel concerto Il viaggio del controtenore e del pianista, in programma domenica 5 dicembre alle 17.00 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi.

Un graditissimo ritorno, promosso dal Comitato Villa Bertelli nella rassegna L’altra Villa, per un interprete a tutto tondo, che sta rivelando un talento e una passione fuori dal comune, come hanno già avuto modo di riscontrare gli spettatori del concerto di San Francesco, organizzato sempre da Villa Bertelli nella chiesa di Vittoria Apuana lo scorso ottobre. Allievo del Maestro Salvatore Frega e del Maestro Antonio Giovannini all’Accademia Musicale della Versilia, Ceragioli sta entrando con considerevoli risultati nella scena musicale, mentre sta ancora studiando (è nato nel dicembre 2006) e contestualmente partecipando a concorsi nazionali e internazionali per musicisti. Oltre a impegnarsi in pianoforte composizione con il Maestro Frega, Nicholas studia canto lirico con il celebre controtenore Raffaele Pe e Antonio Giovannini.

Il termine controtenore è comunemente usato oggi per indicare gli esecutori di sesso maschile che cantino nel registro di contralto e che perciò sono più propriamente dei contraltisti.

A Villa Bertelli Nicholas Ceragioli presenterà Musiche di Vivaldi, Bach, Handel e Mozart. Ingresso a offerta, che sarà devoluta al piccolo Raffaele. Necessari: prenotazione 0584 787251 e green pass.