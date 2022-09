La Spagna attraverso i secoli – La magia della chitarra di Aniello Desiderio

La Spagna attraverso i secoli – La magia della chitarra di Aniello Desiderio

inaugura la serie de I concerti del Maestro Igor Raykhelson

Domenica 4 settembre ore 18.00 Giardino dei lecci Villa Bertelli

Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251

In caso di pioggia il concerto si terrà nel Giardino d’Inverno

Sarà Aniello Desiderio, napoletano e chitarrista di fama mondiale, ad inaugurare, domenica 4 settembre alle 18.00 nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, la serie de I concerti del Maestro Igor Raykhelson, quattro eventi, in programma da settembre a gennaio, promossi dal Comune di Forte dei Marmi in collaborazione con Villa Bertelli e generosamente donati alla città dal Maestro Raykhelson. Domenica prossima Aniello Desiderio, indiscusso talento della chitarra, con numerose esperienze nelle più prestigiose associazioni musicali nazionali e internazionali e in alcuni fra i teatri più importanti del mondo, si esibirà a Villa Bertelli nel concerto La Spagna attraverso i secoli, un omaggio dal Barocco al Novecento, alla musica di grandi compositori, come Granados, Sanz, Turina, Pujol e Torroba e Rodrigo. Lorin Maazel ha detto di lui: solo dopo aver ascoltato Aniello ho compreso il vero suono della chitarra classica. Aniello Desiderio, che ha iniziato a esibirsi a otto anni, è stato considerato un enfant prodige della chitarra, per diventare poi uno dei più grandi musicisti al mondo. L’evento è a ingresso libero. Prenotazione 0584 787251. In caso di pioggia il concerto si terrà nel Giardino d’Inverno.

Programma:

Gaspar SANZ Suite Espanola (1640,1710) Espanoleta, Gallarda,Danza de las Hachas, Rujero y Paradetas, Zarabanda, Passacalle, Folias,La minona de cataluna, Canarios

M. TORROBA Suite Castellana (1891-1982)

Enrique GRANADOS Danza Spagnola n. 5 (1867-1912)

Joaquim MALATS Serenata Spagnola (1872-1912)

Emilio PUJOL Tonadilla, Tango, Guajira (1886-1980)

Joaquin TURINA Sevillana (1882-1949)

Isaac ALBENIZ Asturias (1860-1909)