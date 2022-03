La solidarietà a Massarosa non conosce né limiti né confini.

Chi ha risposto subito all’appello lanciato ieri per la ricerca di case, alloggi e stanze. Moltissime le persone che si sono rivolte ai punti di raccolta organizzati su tutto il nostro territorio. Le associazioni e le parrocchie hanno aperto le loro sedi. Qualcuno ha proposto un contributo per aiutare a pagare l’alloggio, altri si sono resi disponibili per un servizio gratuito di lavanderia, altri ancora per portare i bimbi a passeggio o per intrattenerli in attività ricreative necessarie per condurli a pensieri sicuramente più positivi e tranquilli. C’è chi si è fatto avanti per corsi di italiano.