La società Lucchese 1905 comunica ufficialmente la rescissione del contratto di Tanasii Kosovan, centrocampista classe ’95, che per impellenti motivi familiari ha volontariamente rassegnato le proprie dimissioni in data odierna.

La società ringrazia il giocatore per l’impegno profuso in maglia rossonera, augurandogli inoltre per il futuro le soddisfazioni professionali che merita.