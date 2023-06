La Società italiana di Andrologia presenta La campagna di informazione #Amoresenzaostacoli – a villa bertelli

rivolta agli adolescenti e sostenuta dalla Compagnia di Babbo Natale

A cura del professor Nicola Mondaini

Lunedì 5 giugno ore 15.00 Giardino d’Inverno Villa Bertelli

Ingresso libero. Preferibile prenotazione 0584 787251

#Amoresenzaostacoli è il titolo dell’incontro promosso dalla Società italiana di Andrologia, in programma lunedì 5 giugno alle 15.00 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. L’evento rientra nella campagna, sostenuta dalla Fondazione Compagnia di Babbo Natale, attenta alle problematiche di bambini e adolescenti, che ha preso il via lo scorso anno, dopo la presentazione al Senato Repubblica Italiana, condotta da Alessandro Cecchi Paone con la Senatrice Annamaria Parente Presidente Commissione Sanità del Senato, alla quale sono intervenuti il Prof Alessandro Palmieri Presidente SIA, il Prof Nicola Mondaini ideatore e coordinatore dell’evento, il Dr Marco Bitelli Coordinatore Macroregionale della SIA. L’iniziativa è indirizzata a tutti i maschi giovani e adulti per invitarli a non aver paura e a rivolgersi all’andrologo per visite di prevenzione andrologica. Prevenire ed affrontare eventuali problemi con l’Andrologo – si legge nella presentazione – può sicuramente migliorare la qualità della vita nell’età fertile. Essere informati è fondamentale per una corretta prevenzione e per prendersi cura del proprio benessere sessuale, ma soprattutto è determinante farlo consultando fonti di informazione sicure ed attendibili. I dati della campagna saranno presentati la prossima settimana al Senato della Repubblica.