La situazione delle poste a Borgo.

Quando Poste Italiane venne da me per annunciarmi l’intervento di riqualificazione dell’ufficio postale di Borgo (tra i 18 in Italia a vivere questa innovativa trasformazione), mi chiese anche se era possibile individuare una sede alternativa da utilizzare come ufficio postale durante i lavori.

Io feci loro un paio di proposte, una delle quali fatta subito visitare agli operatori, ma dagli stessi ritenuta inidonea. Ci lasciammo però con la promessa di risentirci a breve per vagliare l’altra soluzione da me proposta o eventualmente altre ancora.

Nel frattempo nessuno mi ha più contattato, così mi sono mosso personalmente, e Poste mi ha spiegato che non mi avevano più cercato perché nel frattempo ha preso corpo una linea nazionale aziendale che non prevede sedi temporanee in nessuna zona d’Italia per i lavori in oggetto, se non il mese con il camper come nel nostro caso.

Quindi, lo dico per chiarezza a tutti i cittadini, non ci saranno sedi temporanee a Borgo come in nessun altro paese d’Italia in cui si stanno effettuando lavori analoghi. Dunque, gli abitanti di Borgo dovranno temporaneamente usufruire degli uffici più vicini (Diecimo, Valdottavo, Fornoli…), per poi riavere con la Primavera un ufficio nuovo di zecca, ampliato, con personale ulteriore e servizi innovativi come non accade in nessun altro ufficio del territorio e come succederà soltanto in altri 18 paesi in Italia.